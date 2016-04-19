بالصور: رانيا يوسف خضعت لجراحة تجميل أم جلسة فوتوشوب؟

تلهث الفنانة رانيا يوسف للحاق بما فاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادر يومياً بنشر كواليس تصوير مسلسلاتها المقرر عرضها فى موسم دراما رمضان 2016، جذباً للمعجبين، ولكنها باغتت الجميع بنشر حصاد أحدث جلسة تصوير لها عبر حساباتها بمواقع الفيس بوك وإنستقرام ، وبدا الفارق كبير جداً بين صورتها الحقيقية المنشورة على نفس الحسابات منذ أسبوع واحد فقط .. والطلة الساحرة بجلسة التصوير.

خيال جمهور رانيا يوسف ذهب لاحتمالين لا ثالث لهما، فإما أنها خضعت لجراحة تجميل لشد الوجه وتنحيف الخصر، مع تبييض البشرة، أو أن الصور كلها خضعت لفلاتر الفوتوشوب ولكن بطريقة قاسية جداً، فقد بدت مختلفة تماماً ببشرتها الفاتحة علماً بأنها مميزة بالسمرة المصرية، كما ظهر وجهها نحيفاً بعكس الحقيقة.

الاحتمال القوي أن الصور خضعت لمهارة المصور خالد فضة الشهير بألعاب التنحيف عبر الفوتشوب، خاصة وأن رانيا تشارك في ثلاثة مسلسلات من المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2016 ومن المستحيل أن تغامر بتغيير شكلها عبر جراحة تجميل فى منتصف التصوير.

شاهدي الصور وأخبرينا فوتوشوب أم مبضع جراح وراء طلة رانيا يوسف المختلفة؟

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