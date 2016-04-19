مباشر – الزمالك (0)-(0) بجاية.. الشناوي ينقذ الأبيض ويتعرض للإصابة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك ومولودية بجاية في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بملعب بتروسبورت بهدفين دون رد.

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استراحة

ق45+5: دخول جنش بدلا من الشناوي.

ق44: ركلة حرة من بوقرية نحو مرمى الزمالك تصدى لها الشناوي ثم سقط على الأرض وتعرض للإصابة.

الاستحواذ: الزمالك 35%-65% بجاية

ق40: ركلة حرة للفريق الجزائري سددت من فوق حائط الصد لكن مرت بجوار القائم.

ق38: تسديدة خطيرة من حمزاوي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي، ارتدت لزيدان مرة ثانية سددها بقوة فوق العارضة.

ق37: عرضية متقنة داخل منطقة جزاء الزمالك ارتقى ندوي وحولها برأسية لكن الشناوي المتألق يحولها لركنية.

ق28: ركلة ركنية للفريق الجزائري حولها زيدان مباركو الخالي من الرقابة برأسية لكن الشناوي يتألق وامسك الكرة بثبات.

ق25: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الزمالك حولها حمزاوي برأسه نحو المرمى لكن مرت بعيدة عن الثلاث خشبات.

ق10: الزمالك يرد على الاستحواذ السلبي لبجاية، تمريرة سحرية من أيمن حفني على طريقة مباراة الذهاب وضعط كهربا منفردا في مواجهة المرمى، لكن الأخير سدد الكرة بقوة أكثر من اللازم فوق العارضة.

ق6: الفريق الجزائري يعتمد على ارسال العرضيات من جانبي الملعب، لكن دفاع الزمالك صامد حتى الأن.

ق3: ضغط من أصحاب الأرض عن طريق السنغالي ندوي انتهت بتسديدة قوية لكن مرت بعيدا عن المرمى.

انطلاق المباراة