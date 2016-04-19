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«الداخلية»: قاتل بائع الشاي سقطت عنه الصفة الشرطية فور وقوع الحادث

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«الداخلية»: قاتل بائع الشاي سقطت عنه الصفة الشرطية فور وقوع الحادث «الداخلية»: قاتل بائع الشاي سقطت عنه الصفة الشرطية فور وقوع الحادث

أرشيفية

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن جهاز الشرطة وطني وشريف، وأن التصرفات غير المسؤولة من بعض الأفراد لا يجب أن تنال من من التضحيات التي يقدمها رجال «الداخلية» لفرض الأمن.
> وأضاف «عبد الكريم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، الثلاثاء، أن جهاز الشرطة يقدم الكثير من التضحيات يوميا، آخرهم كان اليوم بعد استشهاد 3 من أفراد الشرطة في حادث إرهابي بشمال سيناء، مشددًا أن وزارة الداخلية لن تتوانى في محاسبة المخطئ أيًا كان.

وأكد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أمر بعلاج الاثنين المصابين في حادث مقتل «بائع شاي» أمام مدخل مدينة «الرحاب» بالقاهرة الجديدة، على نفقة الدولة، وأن الوزارة ستبحث الحالة الاجتماعية للقتيل ومحاولة مساعدة أسرته.

وتابع: «أمين الشرطة قاتل بائع الشاي سقطت عنه الصفة الشرطية فور وقوع الحادث، ويعامل الآن كأي متهم بجريمة قتل».

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على أمين شرطة من قوة نجدة القاهرة، بعد قيامه بإطلاق النار على 3 عمال بسبب مشاجرة بينهم، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين.

وقام أهالي المنطقة بتحطيم سيارة النجدة احتجاجًا على الحادث، بينما قامت الأجهزة الأمنية بتعزيز تواجدها والدفع بتشكيل من قوات الأمن المركزي لمحاولة احتواء الموق

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