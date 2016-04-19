سياسي سوري: انسحاب المعارضة من مفاوضات جنيف مناورة سياسية‎ ليس أكثر

علق المحلل السياسي السوري الدكتور، أحمد الحاج علي، اليوم الثلاثاء،على إعلان وفد الهيئة العليا للتفاوض “المعارضة” تعليق مشاركتها، ومغادرة معظم مفاوضيها العاصمة السويسرية، قائلاً: “ما قامت به المُعارضة السورية بالانسحاب من جولة المفاوضات مناورة سياسية ليس أكثر، كما أنّ هذه المعارضة لا تملك الملعب، ولا الكرة”.

وأضاف علي خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنّ الوفد الحكومي السوري جاهز لأي مفاوضات يتم عقدها في جنيف مهما كانت الظروف، في الوقت الذي نتمنى فيه من المعارضة المقيمة في الرياض أنْ تكون واضحة ومحددة في مطالبها، ومواقفها.

وأوضح علي أنّ النظام الحكومي السوري جاد لـ “الغاية” في فتح السجون، وإيصال المساعدات الإنسانية من دواء وغذاء لجميع المناطق المحاصرة، إلا أنّ العائق فى تلك المفاوضات هو طرف المعارضة التي تحاول طوال الوقت إملاء شروطها المسبقة، التي “عفى عليها الزمن” وسط تناقضات كبيرة.