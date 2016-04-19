السعودية توظيف مصرفيين لإدارة أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 2 تريليون دولار

قالت وكالة “بلومبيرج”، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق الذي تبلغ قيمة حصصه في شركات محلية حولي 100 مليار دولار، يعمل مع شركة كورن فيري الدولية للأبحاث التنفيذية التي مقرها الولايات المتحدة لتوظيف مصرفيين وخبراء كبار لشغل وظائف منها رئيس قسم الملكية الخاصة، رئيس عقارات، رئيس إدارة المخاطر ورئيس أسواق. مضيفين أن الصندوق يبحث عن المرشحين الأكثر خبرة في العالم لتولي هذه المناصب”.

وأضافت”بلومبيرج”، أن هذا الصندوق السعودي المزمع إقامته بقيمة 2 تريليون دولار، سيكون كبيرًا بما يكفي لشراء شركات مثل آبل، ومايكروسوفت، وبيرك شاير هاثواي، وعملاق البحث جوجل، أكبر أربع شركات مدرجة بالبورصة في العالم، حسبما ذكر موقع عاجل السعودي.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إلى توظيف مصرفيين كبار لمساعدة المملكة في إدارة ما قد يصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم برأس مال قدره 2 تريليون دولار.

يملك صندوق الاستثمارات العامة حصصًا في الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، ثاني أكبر مصنع للكيماويات في العالم، والبنك الأهلي التجاري، ثاني أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط. وقال الأمير محمد بن سلمان أنه بعد الاكتتاب العام في أرامكو عام 2017 أو عام 2018، فإن الصندوق سوف يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، والاستثمار في الداخل والخارج.