أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السعودية توظيف مصرفيين لإدارة أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 2 تريليون دولار

Google+ Print
السعودية توظيف مصرفيين لإدارة أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 2 تريليون دولار السعودية توظيف مصرفيين لإدارة أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 2 تريليون دولار

تسعى لامتلاك أكبر صندوق سيادي في العالم – أرشيفية

 

قالت وكالة “بلومبيرج”، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق الذي تبلغ قيمة حصصه في شركات محلية حولي 100 مليار دولار، يعمل مع شركة كورن فيري الدولية للأبحاث التنفيذية التي مقرها الولايات المتحدة لتوظيف مصرفيين وخبراء كبار لشغل وظائف منها رئيس قسم الملكية الخاصة، رئيس عقارات، رئيس إدارة المخاطر ورئيس أسواق. مضيفين أن الصندوق يبحث عن المرشحين الأكثر خبرة في العالم لتولي هذه المناصب”.

وأضافت”بلومبيرج”، أن هذا الصندوق السعودي المزمع إقامته بقيمة 2 تريليون دولار، سيكون كبيرًا بما يكفي لشراء شركات مثل آبل، ومايكروسوفت، وبيرك شاير هاثواي، وعملاق البحث جوجل، أكبر أربع شركات مدرجة بالبورصة في العالم، حسبما ذكر موقع عاجل السعودي.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إلى توظيف مصرفيين كبار لمساعدة المملكة في إدارة ما قد يصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم برأس مال قدره 2 تريليون دولار.

يملك صندوق الاستثمارات العامة حصصًا في الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، ثاني أكبر مصنع للكيماويات في العالم، والبنك الأهلي التجاري، ثاني أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط. وقال الأمير محمد بن سلمان أنه بعد الاكتتاب العام في أرامكو عام 2017 أو عام 2018، فإن الصندوق سوف يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، والاستثمار في الداخل والخارج.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة