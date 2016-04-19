بدء الإفراج عن الشاحنات بميناء سفاجا

بدأ اليوم إنهاء إجراءات الإفراج عن 60 شاحنة بميناء سفاجا بحضور أصحابها وبعض المستخلصين واستئناف العمل لإنهاء إجراءات أكبر عدد ممكن من الشاحنات بمعرفة أصحابها، حيث شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء إجراءات خروج الشاحنات وتخفيف التكدس بالميناء و التعاون مع مستخلصى الجمارك الراغبين فى إنهاء إجراءات الشاحنات، ومع أصحاب الشاحنات لسرعة إنهاء الإجراءات.

يأتى ذلك مع استمرار سريان قرار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الخاص بمنع استقبال شاحنات الأمتعة بالميناء لحين التخلص من التكدس بالميناء الناتج عن امتناع المستخلصين عن إنهاء إجراءات الشاحنات أو التزام أصحابها بالحضور لإنهاء إجراءاتها.

رئيس موانئ البحر الأحمر يعلن فض إضراب مستخلصى جمارك ميناء سفاجا

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