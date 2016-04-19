السيسي يكلف بالعمل على تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات الاستثمارية

استعرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، خلال اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلًا في البورصة خاصة الشركات الرابحة التي يمكنها جذب مستثمرين جدد ورءوس أموال لها، في ظل اعتماد تلك الشركات على مواردها الذاتية.

من ناحية أخرى، عرضت الوزيرة نتائج لجان فض منازعات الاستثمار، حيث كلف الرئيس بالعمل على تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات الاستثمارية.