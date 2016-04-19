بعد أن تجاوز عدد متابعيه حول العالم الـ “مليار” مشاهد… MBC Action تعرض “الممالك الثلاث”

تَعرض MBC Action سلسلة الدراما التاريخية الصينية الضخمة “الممالك الثلاث” بجزأيها الأول والثاني، مدبلجة إلى العربية، والتي تستمد أحداتها من أشهر كتب الأدب الصيني وهو “رومانسية الممالك الثلاث”، ومن وحي التاريخ الصيني،

وتدور أحداث العمل في الفترة التاريخية الممتدة ما بين 184 م – 280 م، وتحديدًا خلال فترة حكم سلالة “هان” الإمبراطورية، مسلّطًة الضوء على الأوضاع السياسية والعسكرية والاجتماعية في ثلاث ممالك هي مملكة “ويه”، ومملكة “شوه”، ومملكة “ووه”.

و تمتزج قصص الحب والرومانسية بقصص الولاء والتضحية وحب الأوطان، مع حضور مميّز للأساطير الصينية التي تُعد جزءًا من التاريخ الصيني وملاحمه.

يذكر أن تصوير العمل الحائز على الجائزة الكبرى في “حفل سيوول الدولي للدراما لعام 2011″ قد استمر حوالي 6 سنوات، وتابعه أكثر من مليار مشاهد حول العالم، ويضم مَشاهد لمعارك وحشود حية وجيوش قلما تشهد الأعمال الدرامية مثيلًا لها.