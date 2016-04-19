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بالصور… وزير التموين يفتتح موسم حصاد القمح ببني سويف‎

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بالصور… وزير التموين يفتتح موسم حصاد القمح ببني سويف‎ بالصور… وزير التموين يفتتح موسم حصاد القمح ببني سويف‎

قال شريف حبيب محافظ بني سويف إن المحافظة تعمل على توفير الحلول المناسبة لمشكلات قطاع الزراعة والنهوض به، وحصر مطالب وشكاوى الفلاح، وتطوير المنظومة التي يتعامل معها المزارع من خلال التعاون والتكامل مع الوزرات المعنية ،مشيرًا إلى أن هذا الموسم سوف يتم حصاد 135 ألف و279 فدان.

وأشار حبيب إلى أنه  يجري التواصل مع وزارتي الزراعة والتموين لحل مشكلة توريد القمح من بعض مزارعي القمح ممن ليس لديهم حيازة زراعية.

 وأكد المحافظ على أن تضع تحسين مستوى الخدمة في قطاع ، من خلال التوسع في إنشاء الصوامع والشون المتطورة والحديثة والذي يساهم في تقليل نسبة الهدر في القمح، والحصول على مخزون جيد وتحسين مستوى جودة الدقيق المنتج الذي يعد المكون الأساسي للرغيف في منظومة الخبز؟

 

 ومن جانبه قال ذلك وزير التموين خالد حنفي خلال زيارته للمحافظة، اليوم الثلاثاء، أن العمل يجري حاليًا فى أكثر من موقع بمعظم المحافظات، لتسليم كافة الشون قبل موسم الحصاد الحالي وفق جدول زمني، لافتًا إلى أن الشون الحديثة المتطورة تعمل علي حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح، مما يساعد في تنقية وتطهير وتخزين الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد للحد من المهدر.

 

وتوجه الوزير يرافقه المحافظ لإحدى حقول القمح  ”بقرية 2 بماوزرة “لافتتاح موسم الحصاد بالمحافظة حيث استمعا إلى شكاوى ومطالب الفلاحين والتي وعد الوزير والمحافظ بحلها في إطار الاماكانات المتاحة.
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