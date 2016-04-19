«الناتو»: «داعش» سينقسم لجزأين

أعلن جيمي شيا، نائب الأمين العام لحلف الناتو، أن تنظيم “داعش”، يمكن أن ينقسم لجزأين، أحدهما سيحاول المحافظة على أراضي سوريا والعراق، والآخر سينظم خلايا متشددين في أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية.

قال “شيا” في معرض للتقنيات الأمنية ومحاربة الإرهاب بلندن،: ‘‘ إن أحد جزئي الانقسام المحتمل لتنظيم “داعش”، سيحاول الحفاظ على الأراضي التي احتلها سابقًا في سوريا والعراق، كما هو الحال الآن، نتيجة تراجع المتشددين بسرعة بسبب الضربات الجوية، حسبما ذكرت صحيفة ديلي تلجراف.

وأضاف “شيا” أما الجزء الثاني من التنظيم سيركز أنشطته لتنظيم خلايا جماعات سرية، لتنفيذ هجمات إرهابية في الدول الأوروبية”.

يذكر أن هناك مخاوف تتعلق بوقوع عدد كبير من الصواريخ العراقية قصيرة المدى، بما في ذلك صواريخ “أرض-جو”، في أيدي مسلحي التنظيم.