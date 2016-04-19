أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الناتو»: «داعش» سينقسم لجزأين

Google+ Print
«الناتو»: «داعش» سينقسم لجزأين «الناتو»: «داعش» سينقسم لجزأين

 

تنظيم داعش – أرشيفية

أعلن جيمي شيا، نائب الأمين العام لحلف الناتو، أن تنظيم “داعش”، يمكن أن ينقسم لجزأين، أحدهما سيحاول المحافظة على أراضي سوريا والعراق، والآخر سينظم خلايا متشددين في أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية.

قال “شيا” في معرض للتقنيات الأمنية ومحاربة الإرهاب بلندن،: ‘‘ إن أحد جزئي الانقسام المحتمل لتنظيم “داعش”، سيحاول الحفاظ على الأراضي التي احتلها سابقًا في سوريا والعراق، كما هو الحال الآن، نتيجة تراجع المتشددين بسرعة بسبب الضربات الجوية، حسبما ذكرت صحيفة  ديلي تلجراف.

وأضاف “شيا” أما الجزء الثاني من التنظيم  سيركز أنشطته لتنظيم خلايا جماعات سرية، لتنفيذ هجمات إرهابية في الدول الأوروبية”.

يذكر أن هناك مخاوف تتعلق بوقوع عدد كبير من الصواريخ العراقية قصيرة المدى، بما في ذلك صواريخ “أرض-جو”، في أيدي مسلحي التنظيم.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا