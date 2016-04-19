القبض على مجموعة إرهابية في الجزائر

ألقى الجيش الجزائري القبض على إرهابي وبرفقته أربعة عناصر آخرين نشطوا في إطار دعم الجماعات الإرهابية شرق الجزائر العاصمة.

قالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش تمكن من القبض على إرهابي وُصف بـ”الخطير” وأربعة عناصر آخرين نشطوا في إطار دعم الجماعات الإرهابية شرق الجزائر العاصمة. وكشف عن مخابئ عائدة للإرهابيين وكمية من الأسلحة والذخيرة، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.

وأضافت الوزارة أن العملية أسفرت عن العثور على أسلحة وكمية معتبرة من الذخيرة بعد تطويق محيط مكان بولاية تبسة 610 كيلومترًا في أقصى شرق الجزائر.

وأكدت الوزارة أن الجيش كشف 6 مخابئ عائدة للإرهابيين وتدمير سبع قنابل تقليدية الصنع في منطقة “بسكرة ” شرق العاصمة، مشيرة إلى أن العملية “تمت في إطار مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة والقضاء على بقايا الإرهابيين”.