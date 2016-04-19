إصابة 3 وتهشيم لوادر وإطلاق غاز مسيل للدموع أثناء تنفيذ قرارات إزالة بنجع حمادى

أصيب 3 موظفين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم آثر حدوث في مشاحنات بين مواطنين وحملة لتنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة حاجر الجبل بقرية ” هو ” بنجع حمادي.

وقال محمد موسى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى إن حملة أمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بدأت أعمالها اليوم لتنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ومبانى بمساحة قرابة 10 آلاف متر، بمنطقة حاجر الجبل بـ ” هو ” .

وأضاف أن الحملة نفذت 4 قرارات فقط، بعد مشاحنات مع المواطنين، مما دفع قوات الأمن المتواجدة بالمنطقة، بإطلاق غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر المواطنين على أعضاء الحملة ومنعهم من أداء عملهم، مشيرًا إلى أن المواطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة على الحملة مما أسفر عن إصابة سائقين وموظف وتهشيم زجاج 3 لوادر.