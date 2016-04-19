الزمالك يوضح بالمستندات: فتح الله فقط وافق على الحل الودي فلجأنا للمحكمة الرياضية

أصدر نادي الزمالك توضيحا عبر موقعه الرسمي أشار فيه لتفاصيل حول تظلمه لدى المحكمة الرياضية ضد قرار اتحاد الكرة بتغريمه لصالح ثلاثي الفريق السابق، عبد الواحد السيد وأحمد سمير ومحمود فتح الله.

وكانت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أقرت بأحقية محمود فتح الله في الحصول على 6 ملايين و600 ألف وعبد الواحد السيد في 5 ملايين و500 ألف جنيه.

تقدم الزمالك بطعن في المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي على الحكم لصالح لاعبيه السابقين.

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وقال الزمالك في توضيحه: "طلب نادي الزمالك في خطاب رسمي تم ارساله إلى المحكمة الرياضية الجلوس والتفاوض مع الثلاثي عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله وأحمد سمير بالطرق الودية لتسوية مستحقاتهم المالية، ولكن الثلاثي أبدوا رفضهم في خطاب للمحكمة الرياضية بتاريخ 3/4/2016عن طريق الممثل القانوني لهم".

وأضاف: "وصل للزمالك بعدها خطاب من المحكمة الرياضية بتاريخ 4/4/2016 برفض الثلاثي الجلوس من الأساس من أجل التفاوض".

واستدرك بيان النادي: "هذا كان قبل أن يتراجع فتح الله وحده وأبدى موافقة على التفاوض عن طريق الممثل القانوني الخاص به".

وفسر "لذلك قرر الزمالك استكمال الاستئناف الخاص ضد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم أمام المحكمة الرياضية لحفظ حقوق النادي".

وأتم "يؤكد النادي على أنه لن يتراجع عن الحفاظ على حقوق النادي كما حدث في قضيتي أجوجو ورزاق التي تسبب فيها المجلس السابق، ونجح المجلس الحالي بقيادة مرتضى منصور في تقليل الغرامات المالية الموقعة على النادي".

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