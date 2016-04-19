الاختبارات الجديدة لنقل الأعضاء بمؤتمر الطب المعملى

أكد الدكتور ياسر زيتون - أستاذ التحاليل والمناعة بطب عين شمس، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر السنوى الـ27 للجمعية المصرية للطب المعملى - أن هناك اختبارات تجرى قبل نقل الأعضاء للوصول إلى أفضل أنواع الاختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لسهولة نقل الأعضاء.

وقال إن هناك اختبارا للأجسام المضادة HLA، وهو الذى يقيس مدى الرفض فى خلايا العضو المزروع، وهناك أجسام مضادة أخرى لمجموعة من البروتينات الأخرى والتى تؤدى إلى حدوث مشاكل فى نقل العضو.

وأشار إلى أن هناك تحاليل للتشخيص المبكر للأورام باستخدام البايولوجيا الجزيئية، موضحا أنه بمجرد معرفة تغيير فى الأحماض الأمينية الموجودة فى الجين نعرف من خلاله أن هناك احتمالية وجود ورم بالخلية، وبالتالى تكون مؤشرا لظهور الاورام ونستطيع بدء العلاج مبكرا.

وقال الدكتور ياسر زيتون، أستاذ التحاليل والمناعة بطب عين شمس، إن المؤتمر يناقش أحدث نظم التحاليل باستخدام البيولوجيا الجزيئية لتشخيص الأمراض ومناقشة القوانين الخاصة بمزاولة المهنة، وتحدث الخبراء الأجانب عن أهمية اعتماد المعامل لاستخراج النتائج الموثقة دوليا.

من جانبها قالت الدكتورة سوسن سعيد حافظ، أستاذ التحاليل الإكلينيكية بطب عين شمس، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش نتائج علاج فيروس Cبالأدوية الجديدة خلال محاضرة يلقيها الدكتور جمال عصمت يوم غد الخميس الجديدة، والنتائج المترتبة على العلاجات الجديدة سواء العلاج بالأدوية الحديثة وأنواع العلاجات الأخرى، والنتائج التى ظهرت بعد تناول العلاج أو باستخدام الخلايا الجذعية فى علاج حالات الفشل الكبدى، والتى ستلقيها الدكتورة ميرفت الأنصارى أستاذ التحاليل.

جدير بالذكر أن المؤتمر يستضيف الدكتور زاهى حواس الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس المقبل، لإلقاء محاضرة عن الطب لدى قدماء المصريين. وتتحدث الدكتور عائشة ياسين عبد الغفار عن العلاج بالطاقة الساعة 2 ظهرا يوم الخميس 21 أبريل الحالى.

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