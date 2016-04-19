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مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية

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مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية
أكد الدكتور عبد اله فكرى - استشارى التخدير بالمستشفيات والمعاهد التعليمية - أنه يجب المحافظة على الممرات الهوائية التنفسية أثناء التخدير، وبعد الإفاقة ووضع الأسس الواجب اتباعها أثناء فحص المريض قبل عملية التخدير.

وقال الدكتور عبد الله خلال افتتاح المؤتمر السنوى الدولى الـ32 لجمعية أطباء التخدير المصرية فى الفترة من 19 إلى 21 أبريل الحالى، أن هناك أجهزة حديثة يمكنها توقع حدوث أى اضطرابات فى الممرات الهوائية التنفسية أثناء العملية، وبعد الإفاقة منها أجهزة الموجات فوق الصوتية، كأحدث أجهزة تستخدم فى هذا المجال حاليا.

من جانبه قال الدكتور نبيل العسقلانى، رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش أحدث التقنيات العلمية فى طرق التخدير المختلفة فى أنواع الجراحات، وكذلك أحدث التقنيات فى علاج الألم والرعاية المركزة، مضيفا أن المؤتمر يحضره نخبة متميزة من الأطباء العالميين، وعلى رأسهم البروفيسور دافيد ولكسن رئيس الاتحاد العالمى لجمعيات التخدير، والبروفوسير أوسكار دليون رئيس الاتحاد الأمريكى للتخدير الموضعى، الذى تحدث عن أحدث التقنيات فى التخدير الموضعى باستخدام الموجات فوق الصوتية وهى تقنية جديدة لعلاج الآلام المزمنة.

وأشار العسقلانى إلى أن الغرض من المؤتمر منح المريض أكبر قدر من الأمان، وذلك عن طريق تبادل الخبرات مع الخبراء الأجانب، موضحا أن المؤتمر يصاحبه 6 ورش عمل فى مختلف أفرع التخدير، وأيضا معرض دولى لعرض أحدث الأجهزة العلمية والمستلزمات الطبية والأدوية المتعلقة بالتخدير.

وقال إن التخدير من أكثر فروع الطب أمانا بعد أن كان آخرها نظرا للضوابط التى تم وضعها من أجهزة ومناظير وأدوية تصب كلها فى مصلحة المريض.

مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية (1)

مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية (2)

مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية (3)

مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية (4)

مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية (5)

مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية (6)

مؤتمر التخدير يناقش أحدث طرق أمان المرضى خلال العمليات الجراحية (7)


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