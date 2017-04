زهور شاعرية من "باندورا" لموسم ربيع وصيف 2016

تحتفي "باندورا" Pandora بالسيدات بمنحهن الفرصة للتعبير عن شخصياتهن من خلال المجوهرات التي يتحلين بها. ولتستمر في هذه العادة تقدم مجموعة "باندورا" Pandora لربيع 2016 تجديداً على تصاميم بعض القطع المحببة مثل النسخة الجديدة من السوار الثعباني المصنوع من الفضة الاسترلينية.

كما طرحت عدداً من المجموعات الجديدة ومنها مجموعة "لا تنساني" Forget me Not الساحرة التي أضافت بعداً جديداً للمجوهرات وقد استوحيت من الورود، وبها انضمت زهرة جديدة إلى باقة مجوهرات "باندورا" Pandpra ذات الورود المحببة. كما مجموعة "تايمليس اليغانس" Timeless Elegance ذات التصاميم الهندسية البرّاقة المكونة من دوائر مصطفة مستوحاة من مراكز الزهور على مجموعة مجوهرات فاخرة من الذهب عيار 14 قيراط. وأيضاً مجموعة "سينس أوف سبرينغ" Sence of Spring التي بدت أشبه بمزيج من قصات أحجار مبتكرة وحرفية صناعية عالية وأصداء ثقافة صاخبة اجتمعت لتبتكر مجموعة خواتم "القطرات الشاعرية" الأخاذة.

اختاري أي تصميم مجوهرات من المجموعات الجديدة أو التي أُعيد تجديدها لتتألقي بأجمل طلة مع "باندورا" Pandora.