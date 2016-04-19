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الجيش السوري يشن هجوم مضاد على المعارضة في اللاذقية

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الجيش السوري يشن هجوم مضاد على المعارضة في اللاذقية الجيش السوري يشن هجوم مضاد على المعارضة في اللاذقية

أفراد من الجيش السوري – أرشيفية

 

قامت القوات السورية، بهجوم مضاد على مقاتلي المعارضة في محافظة اللاذقية بدعم روسي، اليوم الثلاثاء، فيما اندلعت أعمال عنف في أنحاء متفرقة بشمال غرب سوريا.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في ضربات جوية ببلدة كفر نبل في محافظة إدلب معقل مقاتلي المعارضة، كما قتل ثلاثة آخرون في بلدة معرة النعمان القريبة.

وأضاف “المرصد” أن ثلاثة أطفال قتلوا في بلدة كفريا الموالية للحكومة بعد أن أطلق مقاتلو المعارضة صواريخ عليها، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القتلى من أسرة واحدة.

وتركز القتال في اللاذقية على مناطق شنت منها جماعات معارضة هجوما على القوات الحكومية أمس الاثنين، وتندلع فيها المعارك كثيرا رغم اتفاق وقف العمليات القتالية.

 

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