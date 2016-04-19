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أبواليزيد: القمح المحلي أعلى جودة من المستورد‎

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أبواليزيد: القمح المحلي أعلى جودة من المستورد‎ أبواليزيد: القمح المحلي أعلى جودة من المستورد‎

أرشيفية

قال مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد أبواليزيد، اليوم الثلاثاء، إنّ سعر توريد القمح أصبح مُرضيا للمزارع بعد أن ارتفع إلى 420 جنيه للأردب، مشيرًا إلى أن السعر السابق لم يكن مرضيًا للمزارعين.

وأضاف أبواليزيد خلال لقاء له في برنامج “السوق” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي حسن فودة، أن متوسط إنتاجية الفدان من القمح في هي 2.7 طن، ما يعادل 18 أردب تقريبًا، مشددًا على خلو الإنتاج المحلي من القمح من فطر الإرجوت، وأن الأصناف المحلية أعلى جودة من القمح المستورد.

وأوضح أبواليزيد أن هناك تشريع جاري دراسته لاتخاذ قرار حول وقف استيراد القمح خلال موسم الحصاد، لافتًا إلى أن الإعلان عن سعر الانتاج قبل الزراعة هو أمر مشجع للفلاحين، مشيرًا إلى أنه كان هناك خلاف في السابق حول الدعم وكيفية تقديمه للمزارع.

وتوقع أبواليزيد أن تصل إنتاجية القمح هذا العام إلى 8.5 مليون طن، لافتًا إلى أنها نسبة قريبة من إنتاج الأعوام السابقة، إلا أنها تتسم بالدقة، إذ كان هناك تلاعب في السابق من البعض بخلط القمح المحلي بالقمح المستورد، مؤكدًا أن هناك تعاونا بين وزارتي الزراعة والتموين للحد من تسريبات القمح المستورد للمحلي.

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