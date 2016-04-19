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علماء يجرون تجربة للشفاء من «ألزهايمر» بالبروتين

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علماء يجرون تجربة للشفاء من «ألزهايمر» بالبروتين علماء يجرون تجربة للشفاء من «ألزهايمر» بالبروتين

استخدام حقن البروتين في الشفاء من ألزهايمر – أرشيفية

 

اختبر باحثون من جامعة جلاسكو وجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، أثر جرعة من بروتين “إنترلوكين 33″ على عدد من الفئران، وكانت النتائج مبشرة لإمكانية تطبيق العلاج على المرضى من البشر.

وذلك للتوصل لأدلة حول أن حقن بروتين طبيعي في أدمغة مرضى ألزهايمر يمكن أن يخفف من أعراض المرض، حسبما أفادت التليجراف.

وتبدأ دراسة التجربة على البشر المبدئية لاختبار هذا البروتين قريبًا، لكن الباحثين يقولون إن الأمر سيستغرق سنوات عديدة لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساعد المرضى على استعادة حياتهم الطبيعية.

ويعمل بروتين إنترلوكين 33، المعرف باسم “IL 33″، كجزء من جهاز الدفاع المناعي لجسم المريض ضد العدوى أوالمرض بألزهايمر، بالإضافة للدماغ والحبل الشوكي.

 

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