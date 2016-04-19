حسام البدري: أفضل تدريب إنبي مع بداية الموسم

أعلن حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي أنه يفضل أن يتولى مسؤولية تدريب إنبي مع بداية الموسم المقبل، وليس الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تولي البدري لتدريب النادي البترولي خلفا لحمادة صدقي، الذي تمت إقالته عقب الخسارة من الأهلي 2-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 لمسابقة الدوري.

ورد البدري على إدارة إنبي أنه يفضل أن يتولى مسؤولية الفريق في بداية الموسم وليس في وسطه، حتى يتسنى له بناء فريق يستطيع تقديم أداء جيد في الدوري، ورفض تولي مسؤولية الفريق في الوقت الحالي مع تركه الباب مفتوحا للأمر مع بداية الموسم المقبل.

ولم يتولى البدري أي مهمة تدريبية منذ فشله في التأهل بالمنتخب الأوليمبي لأولمبياد ريو دو جانيرو 2016 عبر كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

أما إنبي، فلا يقدم مستواه المعهود في الدوري هذا الموسم حيث يحتل الـ13 في الدوري برصيد 28 نقطة.