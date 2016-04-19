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#في_إفريقيا - زيسكو يحجز المقعد الأول في دور المجموعات في دوري الأبطال

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#في_إفريقيا - زيسكو يحجز المقعد الأول في دور المجموعات في دوري الأبطال #في_إفريقيا - زيسكو يحجز المقعد الأول في دور المجموعات في دوري الأبطال

حجز زيسكو الزامبي أول مقعد في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا، بمروره من عقبة الملعب المالي في دور الـ16.

وكان زيسكو قد فاز في مباراة الذهاب في مالي 3-1، وكرر فوزه في زامبيا 2-1 ليكون أول المتأهلين لدور المجموعات من البطولة.

وينتظر زيسكو 7 أندية أخرى، حيث يواجه اليوم الثلاثاء الزمالك مولودية بجاية في الجزائر بعد لقاء الذهاب الذي انتهى 2-0 للأبيض.

أما الأهلي، فيستضيف غدا الأربعاء يانج أفريكانز التنزاني بعد التعادل 1-1 خارج الديار.

وتضم مباريات ذلك الدور مواجهات بين وفاق سطيف الجزائري والمريخ السوداني، النجم الساحلي التونسي وإنيمبا النيجيري، صنداونز الجنوب إفريقي وفيتا كلوب الكونغولي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، أهلي طرابلس الليبي وأسيك ميموزا الإيفواري.

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