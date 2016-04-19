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جامعة المنيا تنظم حتفالية “يوم الوفاء”‎ لتكريم أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة

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جامعة المنيا تنظم حتفالية “يوم الوفاء”‎ لتكريم أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة جامعة المنيا تنظم حتفالية “يوم الوفاء”‎ لتكريم أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة

كرم جمال الدين أبوالمجد رئيس جامعة المنيا في احتفالية يوم الوفاء،اليوم الثلاثاء، أسر وأبناء شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد إن جامعة المنيا تحرص دائمًا على الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لشهدئنا الأوفياء من الشرطة والجيش التي تعمق روح الإنتماء وحب الوطن في داخل نفوس أبناءها الطلاب، مؤكدًا على دور النبيل للشهيد الذي ضحى بحياته من أجل الدفاع عن وطنه وعرضه، وأن الشهادة هي منزلة رفيعة وعالية عند الله.

جاء ذلك بقاعة الفنون والمؤتمرات بالجامعة بحضور اللواء أحمد الأزهري نائب مدير أمن المنيا، والعقيد محمد علي المستشار العسكري، والمقدم محمد علي رئيس قسم تجنيد وتعبئة المنيا، والدكتور السيد سهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأهالي الشهداء وأسر أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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