تقرير في الجول - هل بوسكيتس سر تراجع برشلونة؟

خسر برشلونة للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في مباراة الإياب بهدفين نظيفين.

تراجع مفاجئ في نتائج برشلونة أعاد أتليتكو مدريد وريال مدريد للمنافسة على لقب البطولة بعدأن كانت شبه حسمت للفريق الكتالوني.

برشلونة لم يسجل سوى هدفين في تلك الهزائم الثلاثة المحلية، الكل أرجع التراجع إلى إنخفاض مستوى ثلاثي الـMSN، ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.

ولكن في لقاء فالنسيا ظهرت مشكلة أكبر وأوضح، فالنسيا في الهدف الثاني قام بـ16 تمريرة في النصف الدفاعي للفريق الكتالوني قبل أن يترجمها سانتي مينا إلى هدف الفوز للخفافيش.

لأول مرة منذ زمن ينجح فريق في لعب التيكي تاكا على برشلونة ويصل إلى مرمى الفريق بسهولة بدون ظهور قاطع الكرات المميز سيرخيو بوسكيتس لعرقلة الهجمة وإيقافها.

بوسكيتس ظهر متراجعا عن أداء دوره الرئيسي في الملعب تعطيل هجمات المنافسين وقطع خطوط التمرير وإعادة الكرة سريعا إلى أقدام زملائه بالفريق لبدء هجمات جديدة على مرمى المنافس.

لاعب الإرتكاز الإسباني يمتلك متوسط قطع تمريرات هذا الموسم هو 4.6 تمريرة في المباراة الواحدة ولكن أخر ثلاث مباريات في الدوري ومباراة أتليتكو مدريد أرقام بوسكيتس كلها متراجعة.

تمريرتان فقط قطعهما في مباراة أتليتكو مدريد ومثلهم في مباراة ريال مدريد، تمريرة وحيدة في مباراة ريال مدريد وثلاثة أمام ريال سوسيداد.

أما عن التدخلات فاللاعب يمتلك نسبة تدخلات صحيحة هي 68% وما يقارب الـ6 تدخلات صحيحة في المباراة الواحدة كمتوسط ولكن أمام ريال مدريد اللاعب نجح في 25% فقط من تدخلاته وهذه النسبة هي تدخلان فقط من أصل ثمانية محاولات لقطع الكرة من أقدام لاعبي الميرنجي في الكلاسيكو.

وأمام ريال سوسيداد نجح بوسكيتس في أربعة تدخلات من أصل سبعة قام بهم، وأمام فالنسيا نجح في كل التدخلات التي قام بها ولكن عدد هذه التدخلات كان ثلاثة فقط طوال أحداث المباراة وتدخل وحيد نجح فيه من أصل ثلاثة فقط قام بهم في مباراة أتليتكو مدريد.

التراجع الدفاعي لبوسكيتس لم يؤثر على نسبة إستحواذ برشلونة أو على دقة تمريرات مسمار خط الوسط الإسباني ولكنه أثر على نتائج الفريق بالسلب.

برشلونة سابقا كان يعاني أحيانا قليلة من صعوبة تسجيل الأهداف أو غياب مهاجميه عن أداءهم وحسمهم المعتاد ولكنه كان ينجح في الخروج بنقاط من المباراة بسبب قوة خط وسطه الدفاعي وتواجد بوسكيتس القادر على منع المنافس من التسجيل وبترجع مستواه أصبح التسجيل في برشلونة أسهل مما ساهم في تلك النتائج المتردية.