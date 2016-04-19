الداخلية:استشهاد 3 مجندين وإصابة 8 في هجوم إرهابي بقذيفة«أربي جى»بسيناء

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى إنه بتاريخ اليوم 19 الجارى أثناء مرور القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الشيخ زويد، قام مجهولون بإستهداف إحدى سيارات القول بقذيفة (أر.بى.جى) أسفر ذلك عن إستشهاد ثلاثة مجندين وإصابة ثمانية من قوات الأمن المركزى بشمال سيناء بإصابات مختلفة.

> تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.. وتقوم القوات بتمشيط المنطقة محل الحادث لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية مرتكبى الواقعة.

> وتنعى وزارة الداخلية ببالغ الأسى شهدائها من رجال الشرطة… وتؤكد الوزارة عزمها المضى قدماً نحو مواجهة عناصر الشر والإرهاب مهما كلفها ذلك من تضحيات فى سبيل أمن وإستقرار الوطن.. ووجه السيد وزير الداخلية بتوفير أقصى درجات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين.