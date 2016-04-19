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بالصور.. ضبط ألف جهاز تجسس مع مصرى قادم من الصين عبر قطر

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بالصور.. ضبط ألف جهاز تجسس مع مصرى قادم من الصين عبر قطر بالصور.. ضبط ألف جهاز تجسس مع مصرى قادم من الصين عبر قطر
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من إحباط أكبر محاولة لتهريب أجهزة تصنت وتجسس، مع راكب مصرى لدى وصوله من الصين عبر قطر، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار اليوم، الثلاثاء، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، اشتبه أحمد دراز وأميرة عطية مأمورا الجمرك فى الراكب المصرى، وقام كل من مصطفى محمود وعمرو عبدالفتاح وعصام أنور مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب "محمد.أ.ع"، حيث تبين أنه وصل من الصين عبر الدوحة، وبتفتيش حقائبه أمام جمال الشحات، رئيس وردية الجمرك، عثر على حوالى ألف قطعة تستخدم فى التصنت والتجسس، وأمر إبراهيم عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار، بحجز المضبوطات بوديعة الجمرك، واتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته للنيابة لحيازة أجهزة ممنوع حيازتها.

ضبط أجهز ة تجسس

ضبط أجهز ة تجسس (1)

ضبط أجهز ة تجسس (2)

ضبط أجهز ة تجسس (3)


>المطار يضبط "فلاشتين" مزودتين بكاميرات تجسس داخل طرد قادم من الصين

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