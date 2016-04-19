دليل المولات التي توفر أماكن ترفيهية وتعليمية للأطفال

تحتاج الأم إلى مكان يجمع اهتماماتها واهتمامات أطفالها حتى لا يتشتت انتباهها، وهذا ما تتميز به بعض المولات والمراكز التجارية.

نقدم لك في ما يلي أهم هذه المراكز:

مراكز الرياض:

بانوراما مول

خصائص المكان:

- يحتوي على نادي "ماي جيم" المتكامل للعناية بالطفل، كما يحتوي على مكان لترفيه الطفل، بالإضافة لبرامج التعزيز للقدرات الإبداعية وتطوير الشخصية الاجتماعية، ويوفر مخيمات وفعاليات متنوعة تناسب مختلف أعمار الأطفال.

- يتضمن مدينة ملاهي مصغرة بجانب جزء المطاعم.

رقم الهاتف: 00966 11 2814950



إحداثيات المكان:

https:[email protected],46.6664243,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3e2f1ccd03653a27:0x330678b32dc250cd

الموقع الإلكتروني:

http://panoramaforwomen.com/ar/brands/mygym/about

http://www.panorama-mall.com/

مركز الفيصلية

خصائص المكان:

- يحتوي على مكان لرعاية الطفل أثناء غياب والدته، كما يتضمن مجموعة من الفعاليات الممتعة للطفل.

- فيه طابق كامل من ملاهي الأطفال التي تناسب أعمارهم المختلفة.

رقم الهاتف: 00966 11 2730000- 00966 11 2734005



الموقع الإلكتروني:

http://www.alfaisaliahmall.com/

إحداثيات المكان:

https://www.google.com.sa/maps/place/Al+Faisaliyah,[email protected],46.7640779,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3e2f062957a26681:0xb053c0d4d163f2e0



صحارى مول

خصائص المكان:

- يحتوي على مدينة ملاهي مصغرة في ساحة المطاعم.

- يحتوي على مساحة للعب كرة القدم للأطفال.

رقم الهاتف: 00966 506469614

الموقع الإلكتروني: www.saharamall.com.sa/



إحداثيات المكان:

https:[email protected],46.6807258,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3e2f02a4e75513f1:0x8a67406abaed1ad

مدينة تولان للتسوق والترفيه

خصائص المكان:

- يوفر مساحة لتسوق الأم.

- يحتوي على مدينة ملاهي فيها مجموعة كبيرة من الألعاب التي تناسب جميع أعمار الأطفال.

رقم الهاتف: 00966 11 419 6333



إحداثيات المكان:

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B042'51.0%22N+46%C2%B040'12.8%2[email protected],46.6711587,18.13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ar



مركز المملكة

خصائص المكان:

- يوفر حضانة للرعاية بالأطفال أثناء تسوق الأم.

- يحتوي على مدينة ملاهي مصغرة لعب الأطفال.

رقم الهاتف: 00966 11 2112222

الموقع الإلكتروني: http://kingdomcentre.com.sa/?page_id=13579



إحداثيات المكان:

https://www.google.com.sa/maps/place/Hugayat+Tower,+Al+Olaya,[email protected],46.6712123,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3e2f02d3ee00e647:0x3bb9960e0269bbd4

مراكز جدة

الرد سي مول

خصائص المكان:

- يوفر فعاليات للأطفال على شاطئ البحر الأحمر من خلال "شاطئ الرد سي".

- فيه متاهة لتسلية الأطفال "رد سي تويز".

- يحتوي على مساحة للعب "إن 10 سو"، إضافة إلى ركن ملاهي "سباركيز".

رقم الهاتف: 00966 012 2150239



الموقع الإلكتروني:

http://www.redseamall.com/Entertainment



إحداثيات المكان:

https:[email protected],39.1108293,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe7fe8c34634fc6a5?sa=X&ved=0ahUKEwioyMWx8ZfMAhWHchQKHbqVCAwQ_BIIlgEwFA



ستار افنيو

خصائص المكان:

- يحتوي على مدينة ملاهي للعب الأطفال.

رقم الهاتف: 00966 012 275 4522



الموقع الإلكتروني:

https://www.facebook.com/StarsAvenueMall/timeline?ref=page_internal



إحداثيات المكان:

https://maps.here.com/directions/mix/mylocation/Stars-Avenue-Mall-%D8%B3...



مراكز الخبر

الراشد مول

خصائص المكان:

- يتضمن مدينة ملاهي تحتوي على أكثر من 90 لعبة تناسب جميع أعمار الأطفال.

رقم الهاتف: 00966 013899 4466



الموقع الإلكتروني:

http://www.rashidmall.com/ar/



إحداثيات المكان:

https:[email protected],50.199444,13z?hl=en-US