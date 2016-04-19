النيابة تنتهي من التحقيق في مقتل «عامل» وإصابة 2 آخرين على يد أمين شرطة بالرحاب

انتهت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، منذ قليل، من معاينة مكان مقتل “عامل”، وإصابة آخرين على يد أمين شرطة بمنطقة الرحاب الكائنة بالتجمع الأول، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت المعاينة عن تهشم واجهة سيارة النجدة، ووجود فوارغ طلقات آلية، وتحطم “نصبة شاي” المجني عليهم، فضلًا عن وجود بقع دماء متناثرة، ومتعلقات تخص المجني عليهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على سيارة الشرطة، و فوارغ الطلقات، وإرسالها للمعمل الجنائي.

> كما أمرت النيابة بـضبط، وإحضار الآمنين الهاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن السبب وراء إطلاق أمين الشرطة النار، هو خلافه مع المجني عليه الذي يعمل كـ “بائع شاي”، حين رفض الأمين دفع ثمن كوب الشاي.

وتبين من التحقيقات، أن 3 أمناء شرطة دائمي التردد على “نصبة الشاي”، الخاصة بالمجني عليه، واثنين من أصدقائه، ويطلبون الشاي، ويمتنعون عن دفع ثمنه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه، رفض إعطاء الشاي لهم، فنشبت بينهم مشاداة كلامية، قام على إثرها الأمين المتهم بإخراجه سلاحه، وأطلق منه عيار ناري في الهواء إلا انه استقر في صدر المجني عليه، فوقع على الأرض قتيلًا، وعندما قام أصدقاء المجني عليه بمحاولة الإمساك بالمتهم، وأخذ السلاح منه خرجت منه طلقة أخرى أصابت أحدهما.

وأكدت التحقيقات أن الأهالي تجمهروا حول سيارة الشرطة محاولي الفتك بالمتهم إلا أنه استطاع وزميله الهروب، وتمكنت الأهالي من ضبط العسكري سائق السيارة، كما أكدوا أنه ليس له أي علاقة بالموضوع.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول، قد فتحت تحقيق موسع في واقعة قتل أمين شرطة لمواطن بالتجمع الأول بمنطقة الصونية، وكلف فريق من النيابة للانتقال والمعاينة لموقع الحادث .

كما كشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهمين في الواقعة 3 أمناء من شرطة النجدة، وتم القبض على أحدهم فيما تمكن المتهمين الآخرين من الفرار.