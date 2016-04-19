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إسرائيل: اعتقال منفذى عملية "براخا" جنوب نابلس

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إسرائيل: اعتقال منفذى عملية "براخا" جنوب نابلس إسرائيل: اعتقال منفذى عملية "براخا" جنوب نابلس

أعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (الشين بيت) الثلاثاء اعتقال المسئولين عن تنفيذ عملية الطعن فى مستوطنة (براخا) بجنوب نابلس قبل حوالى شهرين، التى أسفرت عن إصابة جنديين بجيش الاحتلال بجراح مختلفة.

وأوضح (الشين بيت)- حسبما ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى- أن أحد المعتقلين ويدعى سعد حسام عودة فقير (30 عاما)، وهو ناشط فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد اعترف فى التحقيق- حسب ادعاء (الشبن بيت)- أنه خطط لأسر مستوطنين من مستوطنة (هار براخا) مع شخص آخر اسمه مالك قادوس (25 عاما) وهو مقرب من حركة حماس، بهدف المساومة فى مفاوضات لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وزعم (الشين بيت) أنه- خلال عمليات التحقيق مع المنفذين- اعترفا على فتى ثالث اشترك معهما فى العملية، كما اعترف المنفذون بنيتهم تنفيذ المزيد من العمليات ضد المستوطنين فى نفس المستوطنة.
>وقال (الشين بيت) أنه سيتم رفع نتائج التحقيق فى أنشطة المشتبه بهما إلى النيابة العسكرية فى الأيام المقبلة من أجل إعداد لوائح اتهام ضدهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أمرت بفتح تحقيق موسع للوقوف على تفاصيل العملية التى نفذها شبان فلسطينيون قبل نحو شهرين، وتمكنهم من الفرار من مكان العملية بعد خطف سلاح الجنود الذين كانوا فى المكان، الأمر الذى اعتبر خرقا خطيرا لأمن المستوطنين والجنود حينها.
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