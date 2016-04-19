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كى مون: رحيل بعثة الصحراء الغربية ينذر بحرب ويطالب بالضغط على المغرب

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كى مون: رحيل بعثة الصحراء الغربية ينذر بحرب ويطالب بالضغط على المغرب كى مون: رحيل بعثة الصحراء الغربية ينذر بحرب ويطالب بالضغط على المغرب

> قال تقرير جديد أطلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أوصى بتمديد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية فى منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها 12 شهرا.

وقال بان فى التقرير "سيزيد كثيرا خطر تمزق وقف إطلاق النار واستئناف العمليات العدائية وسينذر بالتصعيد إلى حرب شاملة فى حالة اضطرت بعثة الأمم المتحدة للرحيل أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ التفويض الذى حدده مجلس الأمن."

وطالب الأمين العام بأن يمارس مجلس الأمن الدولى ضغوطا على المغرب لإعادة دور بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية بعد أن قلصت الرباط عديدها، وقال بان كى مون فى تقرير إلى المجلس إن مغادرة عاملين فى البعثة بطلب من الرباط "يمكن أن يستغلها عناصر متطرفة وإرهابيين" وتهدد بذلك استقرار المنطقة بأكملها.
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