أستاذ صدر: 9 ملايين مريض ربو بمصر وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الصدر

قال الدكتور محمد عبد الحكيم النادى أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة أن عدد مرضى الربو أو حساسية الصدر فى مصر يبلغ 9 ملايين شخص تقريبا، موضحا أن نسب أمراض الصدر ترتفع بشكل ملحوظ عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة.

وأشار النادى على هامش المؤتمر السنوى رقم 21 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والحساسية المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة إلى أن أمراض الصدر الأكثر انتشارا فى مصر هى: حساسية الصدر "الربو" ومرض السدة الرئوية المزمنة "COPD" المرتبط ارتباطا وثيقا بالتدخين وهو يختلف عن حساسية الشعب الهوائية المرتبطة بالتدخين والتعرض لعوادم السيارات والجلوس أمام الفرن أو شم المواد المتطايرة أثناء قلى وتحمير الأطعمة.

وأضاف أن الربو تشمل أسبابه: العوامل الوراثية والعوامل البيئية كالتلوث، وإذا اجتمعا معاً فإن فرص الإصابة بحساسية الصدر سترتفع بشكل ملحوظ، لافتا أن هناك أمراضا أخرى تصيب الرئة وتشمل: أورام الرئة (مرتبطة بالتدخين والعوامل البيئية) والارتشاح المائى على الرئة وتليف الرئة، ولكنها أقل انتشاراً من الربو والسدة الرئوية المزمنة.

وأضاف أستاذ أمراض الصدر أن هناك مجموعة من النصائح للحد من فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى أهمها: علاج أى التهابات صدرية بشكل فعال وفى وقت مبكر كلما أمكن ذلك، والذهاب للطبيب فورا حال المعاناة من صفارة أو تزييق أو نهجان بالصدر مع إجراء اختبار وظائف الرئة، بالإضافة إلى إتباع حمية صحية وتناول المياه بشكل منتظم وتجنب التعرض للدخان والتراب والغبار والروائح النفاذة.