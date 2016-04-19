رئيس قسم الطب النفسى بالأزهر: 18 مليون مريض نفسى فى مصر

انطلق المؤتمر الثانى عشر للطب النفسى فى جامعة عين شمس والذى يستمر 3 أيام بمشاركة عدد كبير من الأطباء النفسيين من بينهم الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى.

وخلال المؤتمر صرح الدكتور محمد المهدى أستاذ ورئيس قسم الطب النفسى جامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أن المجتمع يعانى من أنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية، حيث يبلغ عدد مرضى الفصام فى المجتمع المصرى ما يقرب من 1% من المواطنين أى مليون حالة فصام فى المجتمع، وأن عدد المصابين بالاكتئاب يقرب من 4 ملايين، أما القلق النفسى فتصل نسبته فى المجتمع إلى ما يقرب من 10% وهى النسبة الأكبر، لنصل فى النهاية إلى مجموع المرضى النفسيين فى مصر والتى تتراوح بين 15 إلى 18 مليون مصرى بمختلف الاضطرابات النفسية.

ويضيف أن عددا كبيرا من المرضى النفسيين لا يعرفون أنهم مرضى، مؤكدا أننا نعانى فى المجتمع من قلة الوعى المجتمعى بالأمراض النفسية، مثل مرض الوسواس القهرى، وأن المرضى لا يفكرون فى الذهاب للطبيب النفسى إلا بعد 10 سنوات من المرض، كما أن الكثير من الأمراض النفسية يترجمها الجسم على هيئة أمراض وآلام جسدية وهؤلاء نادرا ما يفكرون فى الطبيب النفسى ويستمرون فى زيارة الأطباء من تخصصات البطن والقلب وغيرهم حسب مكان الألم.

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