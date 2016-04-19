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"جنايات سوهاج" تقضى بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين قتلوا شخصا فى خصومة ثأرية

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"جنايات سوهاج" تقضى بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين قتلوا شخصا فى خصومة ثأرية "جنايات سوهاج" تقضى بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين قتلوا شخصا فى خصومة ثأرية
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "ممدوح.أ.أ"، و"بيومى.ب.أ"، و"عبد الناصر.ع.أ" بالسجن 15 سنة لكل منهم، بتهمة قتل المجنى عليه "عامر.خ" بأن أطلقوا عليه النار من أسلحة آلية فى خصومة ثأرية بين الطرفين.

تعود أحداث القضية لعام 2015 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بعدة طلقات نارية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام.

و كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خصومة ثأرية، حيث راقب المتهمون المجنى عليه فور خروجه من مسكنه، وترصدوا له، وفى أحد الأماكن أطلقوا عليه النار من أسلحة آلية كانت بحوزتهم، وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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