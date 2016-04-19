شرطة العاصمة تضبط سارق 11 محلاً تجارياً بأبوظبي

ضبطت مديرية شرطة العاصمة، مشتبهاً (هندياً)، أقدم على سرقة مقتنيات ثمينة و50 ألف درهم من 11 محلاً تجارياً، شملت عيادات وصالونات تجميل ومحال بيع هواتف متحركة بأبوظبي.

وتمكنت مديرية شرطة العاصمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي من استرداد جزء من المسروقات "المنهوبة"، بعد جهود أمنية بذلتها فرق البحث والتحرِّ في تتبع تحرّكات المشتبه وضبطه في أسرع وقت، قبل استهدافه محال أخرى.

وأرجع العقيد أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير مديرية شرطة العاصمة، تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغات عدة مؤخراً تفيد وقوع حوادث سرقة لعدد من المحال التجارية في جزيرة أبوظبي، حيث أظهرت المعاينة الأولية، شروعاً بدخول المحال عبر النوافذ، مستخدماً مطرقة في كسر أدراج المحاسبة.

وقال، إنه تم تشكيل فرق من البحث والتحري، دأبت على مراقبة الأماكن المتوقع استهدافها، كما تم توزيع الدوريات الميدانية، والاستعانة بالأنظمة الإلكترونية المتاحة، حتى تم الاستدلال إلى مكان تواجد المشتبه في منطقة الخالدية وإلقاء القبض عليه، محاولاً الهروب ومقاوماً عناصر الضبط.

وأضاف، أن التحقيق أظهر أن المشتبه ("ب. ن. ب. ك"- 30 سنة) مطلوب ببلاغ "شيك بدون رصيد"، وعليه تعميم هروب من الكفيل، مشيراً إلى اعتراف المشتبه خلال الاستجواب بضلوعه بسرقة 11 محلاً تجارياً بأبوظبي، تنوعت بين عيادات وصالونات تجميل ومحال بيع هواتف متحركة، فتم إحالته مع محضر التحقيق إلى الجهات القضائية.

وطالب العقيد المهيري، أصحاب المنشآت التجارية والخدمات العامة، بالاحتفاظ بالأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة، مع ضرورة التزام الحذر عند التعامل مع الغرباء الذين يترددون على الأمكنة دون هدف واضح وبشكل مثير للشك والريبة، مناشداً الجمهور بضرورة الابلاغ عن أي تحرّكات مشبوهة لأي شخص يتواجد في محيط المنشآت التجارية أو السكنية لما يمثله من أهمية في تحقيق سرعة الاستجابة والوقاية من الجريمة قبل وقوعها.

وأكد العقيد المهيري، حرص مديرية شرطة العاصمة والمراكز التابعة لها على التواجد في الميدان على مدار الساعة وبكامل الجهوزية، للاستجابة لأي بلاغ في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن تعاون أفراد المجتمع، يعدُّ أمراً في غاية الأهمية لإنجاح عملية الوقاية من الجريمة، مما يسهم في مكافحة الجريمة التي تأتي في مقدمة أولويات القيادة العامة لشرطة أبوظبي.