بالصور.. وفد من جامعة الإسكندرية فى زيارة لمشروعات شرق التفريعة

زار وفد من جامعة الإسكندرية موقع مشروعات شرق التفريعة ببورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية.

كان فى استقبال الوفد عدد من مهندسى الهيئة للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروعات، حيث استعرضت الهيئة خلال الزيارة مشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق (2 نفق سيارات، 1 نفق سكة حديد) أسفل قناة السويس، وذلك باستخدام أحدث المعدات الهندسية فى العالم، حيث يبلغ طول نفق السيارات الواحد 2.8 كم ونفق السكة الحديد 4 كم وبعمق 20م تحت قاع القناة، وكذلك عملية تجهيز التربة فى موقع العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمشروع.

كما قام بزيارة لموقع ميناء شرق بورسعيد والتوسعة الضخمة التى تتم به، حيث سيتم بناء 10 أرصفة بطول 500م للرصيف الواحد ليصل العدد إلى 18 رصيفا لخدمات النقل البحرى.

حضر الزيارة العقيد طلعت عبد المنعم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة وعدد من مشرفى رعاية الشباب، وفى نهاية الزيارة وأعرب الوفد عن مدى سعادتهم وتقديرهم للمجهود الكبير المبذول لبناء تلك المشروعات العظيمة على أرض الوطن.

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