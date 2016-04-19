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السيطرة على حريق هائل بشركة لصيانة السيارات غرب الإسكندرية

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السيطرة على حريق هائل بشركة لصيانة السيارات غرب الإسكندرية السيطرة على حريق هائل بشركة لصيانة السيارات غرب الإسكندرية
الحماية المدنية تسيطر على حريق، منذ قليل، شب فى شركة لصيانة السيارات بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية، بعد حدوث ماس كهربائى تسبب فى اشتعال تنك بترول خاص بها.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بحريق هائل تسبب فى تصاعد الأدخنة بالمنطقة، دون إصابات.

انتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها برئاسة اللواء عمرو جاب الله، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقى الأماكن المجاورة.

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