مسيرات لمتظاهري القليوبية احتفالا ببيان الجيش

استقالة عضو الشورى بالمحافظة عن الوفد.. وضباط الشرطة انضموا للمتظاهرين

كتب : حسن صالح الثلاثاء 02-07-2013 01:06

شهد محيط ديوان عام محافظة القليوبية، تجمع عدد كبير من المتظاهرين؛ للاحتفال ببيان القوات المسلحة، وأطلقوا الألعاب النارية وسط اصوات الأغاني الوطنية.

كما رفعوا الأعلام المصرية، ورددوا الهتافات منها "الجيش والشعب إيد واحدة" ووصل أعداد المتظاهرين إلى الآلاف في محيط ديوان عام المحافظة وشاركهم في الاحتفال أفراد من ضباط الشرطة بالقليوبية، وقال عدد من ضباط الشرطة للمتظاهرين إنهم من اليوم سيصبحون عونا للشعب. كما شهدت جميع مدن وميادين المحافظة، مسيرات حاشدة احتفالا ببيان القوات المسلحة.

فيما أعلن عبدالفتاح حسين عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد، استقالته من أعلى المنصة الرئيسية أمام ديوان عام محافظة القليوبية، مؤكدا أنه لا يشرفه أن يكون عضوا بمجلس فاسد، مؤكدا أن استقالته جاءت نتيجة لسياسات الرئيس وحكومته الفاشلة.