بالصور.. وصول 451 سائحًا من جنسيات مختلفة ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة السياحية بلاك واتش وعلى متنها 451 سائحا و353 طاقما من مختلف الجنسيات، قادمة من ميناء العقبة، وذلك لزيارة المعالم الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

حيث تم استقبالهم بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجوازات والجمارك، وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ بتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات وإعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية.

والتنسيق مع الشركات والتوكيلات الملاحية لتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء لاستكمال جولاتهم بالمدينة، وذلك لإظهار الميناء بما يليق بها من مكانة والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية.

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