أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خالد حنفى يتصل بوزير الزراعة لحل أزمة اشتراط الحيازة لتوريد القمح بالمنيا

Google+ Print
خالد حنفى يتصل بوزير الزراعة لحل أزمة اشتراط الحيازة لتوريد القمح بالمنيا خالد حنفى يتصل بوزير الزراعة لحل أزمة اشتراط الحيازة لتوريد القمح بالمنيا
طالب بعض مزارعى القمح خلال تفقد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية موسم حصاد القمح بمحافظتى بنى سويف والمنيا، بعدم ربط توريد القمح المحلى بالحيازة الزراعية، حيث أجرى الوزير اتصالا هاتفيا مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة لحل مشاكلهم.

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم التواصل مع وزير الزراعة بشأن كيفية حصر الأراضى الزراعية المملوكة لبعض المزارعين وغير حاملى حيازات زراعية، لتمكينهم من توريد القمح، لافتا إلى أن التوريد اختيارى، وأنه لا بد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر تسلُّم أى أقماح محلية قديمة من الموسم السابق أو مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح وزير التموين أنه تم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفى حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها، على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.

اليوم.. وزير التموين يتفقد عددا من الشون والصوامع بالمنيا

هيئة السلع التموينية: زيادة مخزون القمح المحلى حتى نهاية ديسمبر

"التموين" تطرح "شنطة رمضان" بسعر يتراوح من 27.5 إلى 112.5 جنيه.. توفير منتجات البلح والزبيب وجوز الهند والتين بتخفيض 20%.. و"حنفى" لـ"اليوم السابع": استمرار مبادرات تخفيض الأسعار وسعر اللحوم 50 جنيها

"التموين" تطرح "شنطة رمضان" بسعر يتراوح بين 27.5 إلى 112.5 جنيه

وزير التموين: توفير اللحوم خلال رمضان بكميات تفوق احتياجات المواطنين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه