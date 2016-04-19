خالد حنفى يتصل بوزير الزراعة لحل أزمة اشتراط الحيازة لتوريد القمح بالمنيا

طالب بعض مزارعى القمح خلال تفقد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية موسم حصاد القمح بمحافظتى بنى سويف والمنيا، بعدم ربط توريد القمح المحلى بالحيازة الزراعية، حيث أجرى الوزير اتصالا هاتفيا مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة لحل مشاكلهم.

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم التواصل مع وزير الزراعة بشأن كيفية حصر الأراضى الزراعية المملوكة لبعض المزارعين وغير حاملى حيازات زراعية، لتمكينهم من توريد القمح، لافتا إلى أن التوريد اختيارى، وأنه لا بد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر تسلُّم أى أقماح محلية قديمة من الموسم السابق أو مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح وزير التموين أنه تم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفى حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها، على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.

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