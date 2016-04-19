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رئيس وفد الحكومة السورية فى جنيف يتهم المعارضة بـ"المراهقة السياسية"

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رئيس وفد الحكومة السورية فى جنيف يتهم المعارضة بـ"المراهقة السياسية" رئيس وفد الحكومة السورية فى جنيف يتهم المعارضة بـ"المراهقة السياسية"

>اتهم رئيس وفد السورية إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفرى الثلاثاء الهيئة العليا للمفاوضات بـ"المراهقة" فى العمل السياسي، غداة تعليقها مشاركتها الرسمية فى المباحثات، مشددا على أن وفده مخول بحث تشكيل حكومة موسعة وليس مستقبل الرئيس بشار الأسد.

وخلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية فى جنيف، قال الجعفرى "هم لا يفقهون شيئا فى علم الدبلوماسية الا كلمة الإنسحاب"، فى إشارة إلى تعليق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، مشاركتها فى المفاوضات احتجاجا على تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاكات تتهم بها النظام لإتفاق وقف الأعمال القتالية.

وأضاف مندوب سوريا إلى الأمم المتحدة "هذا ليس (عملا) دبلوماسيا او سياسيا ناضجا، بل أسلوب طفولى مراهق فى عالم الدبلوماسية والسياسة".

واتهم الجعفرى الهيئة العليا للمفاوضات بالتبعية للسعودية. وقال "ما اثير من قرار وفد بتعليق مشاركة اعضائه فى الحوار فى جنيف، انما يشير إلى عدم جدية هذا الطرف".

وتحدث عن "هيمنة العناصر الراديكالية المتطرفة داخل هذه المجموعة التى تديرها السعودية".

ويزيد موقف المعارضة من صعوبة مهمة دى ميستورا الذى استأنف الاربعاء الماضى جولة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة تتركز على بحث الانتقال السياسى فى سوريا.

وتصطدم المحادثات بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل الاسد.
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مصر 365

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