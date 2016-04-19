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الداخلية تحبط محاولة سائق شاحنة تهريب 11 كيلو هيروين عبر ميناء نويبع

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الداخلية تحبط محاولة سائق شاحنة تهريب 11 كيلو هيروين عبر ميناء نويبع الداخلية تحبط محاولة سائق شاحنة تهريب 11 كيلو هيروين عبر ميناء نويبع
أحبطت مصلحة الموانئ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، محاولة شخص تهريب 11 كيلو هيروين للبلاد، عبر ميناء نويبع البحرى.

وردت معلومات للواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الموانئ، مفادها وجود شاحنة على متنها مواد مخدرة، فتم إعداد الأكمنة بميناء نويبع، وعقب وصول الشاحنة تم تفتيشها، وعثر بداخلها على 11 كيلو هيروين وضعهم سائق الشاحنة فى التكييف.

وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها اللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية للمنافذ، أن سائق الشاحنة يدعى "أحمد. ع" وكان قادما من الأردن متجهاً لمصر.

وتأتى هذه الضربات الأمنية فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ المصرية لضبط الخارجين عن القانون، ومنع تمرير المواد المخدرة.

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