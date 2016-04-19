بالصور.. وزير التموين يتذوق القمح المحلى فى بنى سويف للتأكد من نضجه

تذوق الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعض حبات القمح المحلى للتأكد من نضج الحبوب وذلك خلال تفقدة موسم حصاد القمح بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف ، بمرافقة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف والمهندس محمود عبد العزيز رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فيما ردد المزارعون هتافات تحيا مصر خلال استقبالهم الوزير.

وأكد الدكتور خالد حنفى، أنه يحظر تسلم أى أقماح محلية قديمة من الموسم السابق أو مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفى سياق متصل، أكد وزير التموين، أن سوء تخزين الأقماح فى الشون الترابية، أدى خلال السنوات الماضية إلى إهدار ما يقرب من 500 ألف طن قمح سنويا بقيمة 1.5 مليار جنيها، لافتا إلى أنه تم تطوير 105 شونة ترابية، وكذلك إنشاء صوامع جديدة لتخزين الأقماح.

وأضاف أنه جارى استلام الأقماح المحلية من المزارعين، حيث يتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءاً، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، مشيرا إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية، مؤكدا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى حفاظا على المال العام.

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