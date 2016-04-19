أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وزير التموين يتذوق القمح المحلى فى بنى سويف للتأكد من نضجه

Google+ Print
بالصور.. وزير التموين يتذوق القمح المحلى فى بنى سويف للتأكد من نضجه بالصور.. وزير التموين يتذوق القمح المحلى فى بنى سويف للتأكد من نضجه
تذوق الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، بعض حبات القمح المحلى للتأكد من نضج الحبوب وذلك خلال تفقدة موسم حصاد القمح بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف ، بمرافقة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف والمهندس محمود عبد العزيز رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فيما ردد المزارعون هتافات تحيا خلال استقبالهم الوزير.

وأكد الدكتور خالد حنفى، أنه يحظر تسلم أى أقماح محلية قديمة من الموسم السابق أو مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفى سياق متصل، أكد وزير التموين، أن سوء تخزين الأقماح فى الشون الترابية، أدى خلال السنوات الماضية إلى إهدار ما يقرب من 500 ألف طن قمح سنويا بقيمة 1.5 مليار جنيها، لافتا إلى أنه تم تطوير 105 شونة ترابية، وكذلك إنشاء صوامع جديدة لتخزين الأقماح.

وأضاف أنه جارى استلام الأقماح المحلية من المزارعين، حيث يتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءاً، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، مشيرا إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية، مؤكدا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى حفاظا على المال العام.

وزير-التموين-يتذوق-القمح-خلال-جولته-بمحافظه-بنى-سويف--(1)

وزير-التموين-يتذوق-القمح-خلال-جولته-بمحافظه-بنى-سويف--(2)

وزير-التموين-يتذوق-القمح-خلال-جولته-بمحافظه-بنى-سويف--(3)

وزير-التموين-يتذوق-القمح-خلال-جولته-بمحافظه-بنى-سويف--(4)

وزير-التموين-يتذوق-القمح-خلال-جولته-بمحافظه-بنى-سويف--(5)

وزير-التموين-يتذوق-القمح-خلال-جولته-بمحافظه-بنى-سويف--(6)

وزير-التموين-يتذوق-القمح-خلال-جولته-بمحافظه-بنى-سويف--(7)


>اليوم.. وزير التموين يتفقد عددا من الشون والصوامع بالمنيا
>هيئة السلع التموينية: زيادة مخزون القمح المحلى حتى نهاية ديسمبر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا