نبيل شعث : السلطة تدرس إلغاء التعامل بالشيكل الإسرائيلى

قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية بالحركة، إن سلطة النقد، ووزارتى المالية والاقتصاد، تدرسان إمكانية إلغاء التعامل بالشيكل الإسرائيلى.>وأضاف شعث في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم أن دراسة إلغاء الشيكل تأتى ضمن القطع التدريجى للعلاقة مع إسرائيل.>وأوضح أنه حسب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى، نستطيع التعامل بالدولار الأمريكى أو الدينار الأردنى، لكننا مع مرور الوقت بدأنا باستخدام الشيكل".>وأكد شعث أن الإسرائيليين يتعاملون مع الجانب الفلسطيني بالشيكل عند الشراء منهم، ويرفضون التعامل بالدولار.

نبيل شعث: موقف قبرص واليونان ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطينى