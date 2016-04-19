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نبيل شعث : السلطة تدرس إلغاء التعامل بالشيكل الإسرائيلى

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نبيل شعث : السلطة تدرس إلغاء التعامل بالشيكل الإسرائيلى نبيل شعث : السلطة تدرس إلغاء التعامل بالشيكل الإسرائيلى
قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية بالحركة، إن سلطة النقد، ووزارتى المالية والاقتصاد، تدرسان إمكانية إلغاء التعامل بالشيكل الإسرائيلى.
>وأضاف شعث في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم أن دراسة إلغاء الشيكل تأتى ضمن القطع التدريجى للعلاقة مع إسرائيل.
>وأوضح أنه حسب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى، نستطيع التعامل بالدولار الأمريكى أو الدينار الأردنى، لكننا مع مرور الوقت بدأنا باستخدام الشيكل".
>وأكد شعث أن الإسرائيليين يتعاملون مع الجانب الفلسطيني بالشيكل عند الشراء منهم، ويرفضون التعامل بالدولار.

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