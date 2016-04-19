باحثون أمريكيون يبتكرون حقنة جديدة تعالج الجلد المترهل وتجعله أصغر سناً

إذا كنت تريد أن تعرف كم عمر شخص ما، يمكن أن تنظر فى يديه، حيث أن طبقة الجلد الموجودة على ظهر اليد هى أرق مقارنة بالوجه وتحتوى على أقل كمية من الكولاجين.

وأوضح الباحثون عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هذا يعنى أن أيدى النساء تظهر شيخوختها بسرعة أكبر من الرجال لأنهن يفقدن الدهون والعضلات بين أصابعهن.

ونجح فريق من الباحثون الأمريكيون فى ابتكار حقنة جديدة تعالج مظاهر الشيخوخة التى تظهر الجلد وتجعله يبدو أصغر سناً من الحقيقى وتسمى “Neocollagen”.

وأشار الباحثون إلى أن المرأة عندما تصل إلى سن اليأس، فإنها تبدأ فى فقدان المزيد من الكولاجين والإيلاستين والبروتينات التى تعطى الجلد مظهره وهيكله الطبيعى.

وأوضح الباحثون هذه الحقن الحديثة تحتوى على ميكروبيدات موحدة المجهرية من مادة تسمى “polycaprolactone”، التى هى عبارة عن مادة قابلة للتحلل وتستخدم فى الجراحة، وتوضع فى هلام السليلوز التى يمكن حقنها فى الجزء الخلفى من الأيدى بسلام جدا باستخدام أنبوب يسمى "قنية" مع مخدر موضعى.

وأشار الباحثون إلى أنهم يستخدمون “micro cannulas” بدلا من الإبر العادية لتجنب إتلاف الأوعية الدموية الدقيقة فى الجزء الخلفى من اليدين، وبالتالى تقليل مخاطر الكدمات.

وأوضح الباحثون أن الــ"ميكروبيدات" تذوب تدريجيا فى الجلد وتحفز خلايا الجلد التى تسمى الخلايا الليفية لتصنيع الكولاجين الجديد والأنسجة المرنة.

وأضاف الدكتور لوى أستاذ الأمراض الجلدية فى كلية الطب فى جامعة كاليفورنيا، بلوس أنجلوس، أن هذا النوع الجديد من الحقن أكثر فعالية من حشو "حمض الهيالورونيك" وهى مادة التى يتم ضخها فى اليد لجعل مظهره جيد لكن سرعان ما تختفى بعد أسابيع.

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