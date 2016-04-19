بالصور:غادة عبد الرازق تحتفل بـ "اللي اختشوا ماتوا"بـ"الشورت"

القاهرة:مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بالعرض الخاص لفيلمها"اللي اختشوا ماتوا"والذي أثار ضجة كبيرة طيلة الأيام الماضية ولفتت غادة الأنظار إليها بارتدائها"شورت"وظهرت بـ"لوك" جديد معتمدة الشعر القصير وماكياج بسيط.

كما تواجد في العرض أيضاً والذي أقيم بمجمع سينمات سيتي ستارز بالقاهرة الفنانة عبير صبري والتي ظهرت بفستان مناسب لأجواء الربيع وبدت مرحة وخفيفة الظل مع كل الحضور حيث أعربت عن سعادتها الشديدة بعودتها للسينما من خلال هذا الفيلم الذي اعتبرته علامة كبيرة في مشوارها الفني كونه يرصد عالم آلام النساء بجانب إنساني.

حضرت أيضاً الفنانة هيدي كرم والتي ارتدت فستاناً يشبه الذي تظهر به على الملصق الدعائي للفيلم. وحضر الفنان إيهاب فهمي الذي يجسد شخصية الضابط. كما تواجد مخرج الفيلم إسماعيل فاروق والفنانة اللبنانية مروى. وكان مفاجأة العرض هو حرص الفنان القدير محمود عبد العزيز على الحضور بعد حصوله على إجازة من تصوير مسلسله"رأس الغول"من أجل مساندة ابنة محمد الذي يشارك في الفيلم.

وحضر لتهنئة الفنانين المشاركين كل من ماجد المصري ووفاء سالم ورامي وحيد ومها أحمد والإعلامية مروة صبري شقيقة عبير صبري وكريم محمود عبد العزبز لتهنئة شقيقة محمد..

وكانت أقاويل قد ترددت قبل العرض مباشرة باحتمالية حضور المطربة شيرين عبد الوهاب ليكون هذا العرض هو أول ظهور لها بعد عودتها من قرار الاعتزال ولكنها لم تحضر.