أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور:غادة عبد الرازق تحتفل بـ "اللي اختشوا ماتوا"بـ"الشورت"

Google+ Print

الثلاثاء 19-04-2016 14:14

القاهرة:مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بالعرض الخاص لفيلمها"اللي اختشوا ماتوا"والذي أثار ضجة كبيرة طيلة الأيام الماضية ولفتت غادة الأنظار إليها بارتدائها"شورت"وظهرت بـ"لوك" جديد معتمدة الشعر القصير وماكياج بسيط.
كما تواجد في العرض أيضاً والذي أقيم بمجمع سينمات سيتي ستارز بالقاهرة الفنانة عبير صبري والتي ظهرت بفستان مناسب لأجواء الربيع وبدت مرحة وخفيفة الظل مع كل الحضور حيث أعربت عن سعادتها الشديدة بعودتها للسينما من خلال هذا الفيلم الذي اعتبرته علامة كبيرة في مشوارها الفني كونه يرصد عالم آلام النساء بجانب إنساني.
حضرت أيضاً الفنانة هيدي كرم والتي ارتدت فستاناً يشبه الذي تظهر به على الملصق الدعائي للفيلم. وحضر الفنان إيهاب فهمي الذي يجسد شخصية الضابط. كما تواجد مخرج الفيلم إسماعيل فاروق والفنانة اللبنانية مروى. وكان مفاجأة العرض هو حرص الفنان القدير محمود عبد العزيز على الحضور بعد حصوله على إجازة من تصوير مسلسله"رأس الغول"من أجل مساندة ابنة محمد الذي يشارك في الفيلم.
وحضر لتهنئة الفنانين المشاركين كل من ماجد المصري ووفاء سالم ورامي وحيد ومها أحمد والإعلامية مروة صبري شقيقة عبير صبري وكريم محمود عبد العزبز لتهنئة شقيقة محمد..
وكانت أقاويل قد ترددت قبل العرض مباشرة باحتمالية حضور المطربة عبد الوهاب ليكون هذا العرض هو أول ظهور لها بعد عودتها من قرار الاعتزال ولكنها لم تحضر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك