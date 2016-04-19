محمود ياسين عن تكرار شائعة وفاته:ارحموا أهلي

أعرب الفنان القدير محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" عن اندهاشه من تكرار انطلاق شائعة وفاته بهذا الشكل الذي أصبح مستفزاً.

وأضاف ياسين قائلاً إن مروجي الشائعات يتعجلون موته بتكرار الحديث في هذه الشائعة معتبراً أن لكل أجل كتاب ولكل إنسان يوم سيغادر الدنيا فيه لكن ما يزعجه هو الألم الذي يشعر به أهله من سماعهم لمثل هذا الكلام ووجه ياسين كلامه لمروجي هذه الشائعات قائلاً:"أرحموا أهلي"..

وكانت شائعات قد انتشرت طيلة الأيام الماضية تفيد بوفاة محمود ياسين الذي يغيب عن دراما رمضان هذا العام.