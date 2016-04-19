Maxine Medina تتربّع على عرش جمال الفلبين لعام 2016

تربّعت الشابة الجميلة Maxine Medina على عرش جمال الفلبين، بعد تفوّقها على 39 شابة أخرى تنافسن معها على اللقب لتمثيل الفلبين؛ وذلك في حفل ملكة جمال الكون لهذا العالم، الذي جرت وقائعه في العاصمة "مانيلا".

ووضعت ملكة جمال الكون لعام 2015 الفلبينية Pia Wurtzbach التاج على رأس Maxine البالغة من العمر 25 عاماً، بعد أن ألقت كلمة مؤثرة في الحفل، شكرت فيها كلّ الذين دعموها لتكون ملكة جمال الكون.

يُذكر أنّ لدى Maxine، الحاصلة على شهادة في الهندسة الداخلية، قاعدة كبيرة من المعجبين، وسوف تشارك هذا العام في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية.

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