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حقيقة حبس هيفاء وهبي لمنتج مسلسلها "كلام على ورق"

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الثلاثاء 19-04-2016 14:45

انتشرت أخبار أمس تفيد بحصول الفنانة هيفاء وهبي على حكم بحبس منتج مسلسلها "كلام على ورق"عاطف كامل سبع سنوات في قضية شيكات من دون رصيد كان قد وقعها المنتج مقابل جزء من أجر العمل.
وفي اتصال "سيدتي نت" بالمنتج عاطف كامل نفى الخبر قائلاً إنه متواجد في منزله ولم يتلق أي إخطار يفيد بهذا الحكم ولا يعلم أي شيء عنه.
مسلسل"كلام على ورق"تم تقديمه منذ عامين وقام ببطولته بجوار هيفاء وهبي وماجد المصري وروجينا وأحمد زاهر،والقصة من تأليف أحمد شوقي وإخراج محمد سامي.

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سيدتي