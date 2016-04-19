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وفاة الممثلة كارينا هاف عن 55 عاماً

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الثلاثاء 19-04-2016 14:47

فارقت الممثلة البريطانية كارينا هاف Karina Huff الحياة يوم أمس الإثنين في لندن عن عمر ناهز الـ 55 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان الثدي.
هاف الشخصية التلفزيونية الشهيرة عُرفت بمشاركتها في الأفلام السينمائية الإيطالية والبريطانية.
يُذكر أنّ هاف تزوّجت رجل أعمال إيطالي، وأنجبت منه طفلاً؛ وبعد طلاقها منه، انتقلت مع ابنها للعيش في لندن. وفي عام 2008، شخّص لها الأطباء إصابتها بسرطان الثدي.

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