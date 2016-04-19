حمد القطان رقم قياسي لـ"ما في أحد"

حقق الفنان الكويتي الشاب حمد القطان، رقم قياسي جديد وهو أكثر من 100 ألف مشترك في قناته الخاصة في YouTube وأكثر من 32 مليون مشاهدة لفيديو كليب أغنية "ما في أحد" وذلك خلال ثلاث أشهر من افتتاح القناة.

هذا وتميزت أغنية حمد القطان "ما في أحد" بأسلوب غنائي جديد ومختلف، بالإضافة إلى فيديو كليب لفت الأنظار بالسيناريو الخاص به، والتصوير بالأسلوب الشبابي الكوميدية، وشارك به الفنان السعودي الشاب طارق الحربي، حيث استطاع الفيديو جذب أكثر من 30 مليون مشاهدة على القناة الرسمية للفنان.

هذا وحملت فيديو كليب أغنية "ما في أحد" كلمات أحمد الصانع وهي من ألحان حمد القطان نفسه، وتوزيع زيد نديم، وإخراج عبد الله العراك.