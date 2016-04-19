قرار طلاق خالد آرغنش من زوجته بيرغوزار كوريل شائعة أم حقيقة؟

بعد أن سرت شائعة إعلامية غير مؤكدة حول وجود مشاكل بين الممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته الممثلة بيرغوزار كوريل أشهر ثنائي رومانسي سعيد في الوسط الفني التركي،وأن هذه المشاكل قد تؤدي بهما قريباً إلى قرار الطلاق بعد سبع سنوات زواج تم عام 2009،وتهدد إستقرار وسعادة نجلهما الوحيد علي اللذين يصطحباه معهما دائماً في معظم سفراتهما للخارج ونزهاتهما النهارية،نشر خبر فني آخر بعده بأيام ينفي تلقائياً شائعة : أنهما في طريقهما للإنفصال.

فبعد هذه الشائعة المغرضة التي لم يعرها الثنائي خالد وبيرغوزار أي اهتمام يذكر،ولم يردا عليها بأي تصريح عابر،أكدت الصحافة التركية أن خالد آرغنش سيوقع عقده الجديد مع شركة (O3 برودكشن تركيا- العربية) وسيؤدي بموجبه دور البطولة في مسلسل درامي جديد مهم لم يقرر طابعه الدرامي بعد،حيث عرض عليه سيناريوهان،أحدهما تاريخي حول (إزمير في عام 1918) والآخر إجتماعي رومانسي معاصر بأجر مذهل لم يأخذه ممثل تركي من قبل،وهو (150) ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة أي ما يوازي (60) ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة،وربما تحاول الشركة في ذلك إقناع خالد آرغنش على القبول بعد أن منيت بخيبة أمل قوية لا تنسى مع الممثلة مريم أوزيرلي إثر فشل وإيقاف مسلسلها (ملكة الليل) من إنتاج الشركة ذاتها لعدم تحقيقه الرايتنغ المطلوب.

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ورشحت عدة أسماء لممثلات سيتم إختيار أحداهنّ لتكون شريكته في مسلسله الدرامي الجديد الذي ستقدم له ميزانية إنتاج سخية خاصةً إن أعجبه نص المسلسل التاريخي (إزمير في عام 1918)،ومن أبرز الممثلات المرشحات: زوجته الممثلة بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة في (القبضاي) حيث لم يجتمعا كثنائي درامي من سنوات إثر نجاحهما الغريب والساحق كثنائي رومانسي في مسلسلهما الرومانسي الناجح لليوم عالمياً (ألف ليلة وليلة) المعروف عربيا باسم (ويبقى الحب) حيث تحول عشقهما الدرامي أمام الكاميرا إلى حقيقة فتزوجا بعد انتهاء عرضه وتصويره مباشرة عام 2009.

ولم ينجح أحد بتقديم سيناريو جميل ومناسب لظهورهما معاً مجدداً على الشاشة،وصديقتهما المقربة السمراء جانسو ديري الشهيرة بفيروزة التي أحبهما الجمهور معاً بفيلمهما (الحب الموجع) عام 2009 فكانت جانسو ديري زوجته وسونغول أودين عشيقته،ثم تكرر عملهما معاً في الموسم الثالث من (حريم السلطان) فأدت دور عشيقته الجارية الفارسية النبيلة فيروزة التي شكلت خطراً على السلطانة هيام فنفتها بعيداً بدلا من أن تقتلها لحب السلطان سليمان وابنتها السلطانة مريم لها. ورفض جانسو ديري العديد من الأعمال جعل الصحافة التركية تقسو عليها بتساؤلها: هل جانسو ديري موديل إعلانات وأزياء أم ممثلة؟

حيث طال غيابها لعامين وأكثر عن الشاشة،والممثلة نورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين التي تحضر نفسها لبطولة فيلم سيجمعها بأوزجان دنيز لثاني مرة بعد لقائهما الدرامي الأول بمسلسلهما (قصر الحب)،والثلاثة محبوبات جداً في تركيا والخارج،ومسلسلاتهنّ تحقق دائماً نسبة مشاهدة عالية في تركيا،وترشيح بيرغوزار كوريل لثاني بطولة درامية مع زوجها دليل قوة علاقتهما الزوجية التي تثير دهشة الصحافة،وتحب أن تثير حولها من فترة لأخرى الشائعات لإثارة فضول القراء والمهتمين بالثنائي.

والجمهور ينتظر بشغف معرفة من ستكون من بين الممثلات الثلاث شريكة خالد آرغنش الدرامية،وهل سيرجح كفة زوجته بيرغوزار كوريل أم سيختار ممثلة أخرى إن لم يجد الشخصية الدرامية مناسبة لزوجته بيرغوزار فسيتجنب المخاطرة معها حفاظاً على نجاحهما المميز كثنائي رومانسي لا ينسى في الدراما التركية بمسلسلهما المشترك الأول (ويبقى الحب)؟

والجدير بالذكر أن الثنائي خالد وبيرغوزار احتفلا منذ فترة قصيرة بعيد زواجهما السابع في منزلهما الخاص مع عدد محدود من أصدقائهما المقربين ،وأعدا لهما أطباق صحية بأيديهما شخصياً.

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